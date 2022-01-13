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НОВОСТИ

Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о минировании

11:32 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Саратова в четверг отменила занятия во всех школах города из-за эвакуации учащихся после сообщений о минировании учебных заведений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

По данным местных СМИ, поступило несколько сообщений об угрозе взрыва в образовательных учреждениях города.

"Сейчас ведется эвакуация школ. Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений. В связи с тем, что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются", - сказала собеседница агентства.

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