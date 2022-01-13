В РФ за сутки выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом
12:05 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 155, до 10 723 305. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 28 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,2%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 984, до 9 784 348. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 91,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 740 против 745 днем ранее, до 319 172. Таким образом, уже семь дней подряд в стране регистрируют менее 800 смертей из-за коронавируса за сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,98%, следует из данных штаба.
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