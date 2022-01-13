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НОВОСТИ

Иностранных агентов не должно быть среди журналистов - Володин

12:20 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон об иностранных агентах призван защитить Россию от внешнего вмешательства, иноагентов не должно быть среди журналистов. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе награждения парламентских корреспондентов по случаю Дня печати.

"Что касается иностранных агентов - конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства", - сказал спикер. "Здесь много вопросов и к самому сообществу, вы возьмите, сами для себя определите, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек", - добавил он.

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