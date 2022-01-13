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Погранслужба Казахстана задержала четверых граждан ЦАР, возможно причастных к беспорядкам

12:00 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали четырех граждан Центрально-Африканской Республики по подозрению в участии в беспорядках в Алма-Ате. Об этом сообщила в четверг пресс-служба КНБ.

"Пограничной службой во взаимодействии с территориальными подразделениями КНБ, с привлечением подразделения специального назначения "Арлан" МВД проводятся оперативно-разыскные мероприятия в Алматинской области. В результате задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на департамент полиции города Талдыкорган и восемь, в том числе четверо граждан ЦАР, возможно причастных к беспорядкам и мародерствам в городе Алматы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные переданы в подразделения полиции.

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