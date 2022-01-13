Заявления США о санкциях можно приравнять к инициативе по разрыву отношений с РФ - Песков
13:00 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложенный в Конгрессе США проект новых антироссийских санкций можно приравнять к инициативе по разрыву отношений, так как со стороны РФ неминуемо последует адекватный ответ. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Совмещение по времени этих заявлений и переговоров - попытка оказать давление на Москву. Она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки эти кроме как таким образом трактовать невозможно", - сказал он.
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