Заявления США о санкциях можно приравнять к инициативе по разрыву отношений с РФ - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложенный в Конгрессе США проект новых антироссийских санкций можно приравнять к инициативе по разрыву отношений, так как со стороны РФ неминуемо последует адекватный ответ. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совмещение по времени этих заявлений и переговоров - попытка оказать давление на Москву. Она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки эти кроме как таким образом трактовать невозможно", - сказал он.