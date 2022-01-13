Ежегодно в России необходимо обновлять не менее 5% коммунальных сетей - Хуснуллин
13:05 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 5% коммунальных сетей необходимо каждый год обновлять в России для решения проблемы их износа, сообщил в четверг вице- премьер РФ Марат Хуснуллин на сессии Гайдаровского форума.
"У нас накопившиеся проблемы какие? Это колоссальный износ. То есть нам, чтобы, например, обновляться, нужно не менее 5% всех сетей ежегодно обновлять, а мы сейчас обновляем 2%. Если мы обновляем 2%, значит, у нас сети продолжают в целом в стране ветшать", - сказал Хуснуллин.
Он добавил, что это может привести не просто к ухудшению качества коммунальных услуг, а вообще к их отсутствию в доме.
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