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НАТО готова внести конкретные предложения по безопасности для обсуждения с РФ - генсек

13:20 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО готова "положить на стол переговоров" с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс- конференции в Брюсселе.

"Мы подчеркнули нашу готовность положить на стол переговоров наши конкретные предложения и обсудить их с Россией", - заявил он и подчеркнул, что Москва на заседании Совета Россия - НАТО 12 января пока не дала ответа на предложение НАТО начать серию консультаций по безопасности.

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