РФ не будет судить о главе Мининформации Казахстана по прежним "неловким" словам - Песков
14:12 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет судить о министре информации Казахстана Умарове по его высказываниям на новом посту, а не по прежним "неловким" словам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не осложнит ли назначение Аскара Умарова, занявшего в новом правительстве Казахстана пост министра информации и общественного развития, отношения с РФ, так как ранее этот чиновник позволял себе недружественные высказывания в адрес России.
"Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания министра", - сказал Песков. "Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе", - подчеркнул представитель Кремля.
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