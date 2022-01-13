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Разговор РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности зашел в тупик - Рябков

14:32 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что разговор РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности зашел в тупик, нет оснований в ближайшее время вновь садиться за стол переговоров.

"По ключевым элементам этих текстов [гарантий] Соединенные Штаты и их союзники фактически говорят нам "нет", а там, где они говорят нам "да, давайте дальше обсуждать", мы в свою очередь отмечаем, что при всей важности и серьезности именно этих сюжетов они вторичны по отношению к тому же нерасширению НАТО. Вот в известной мере тупик или разница в подходах. <...> Оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу", - сказал он в четверг в интервью RTVI.

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