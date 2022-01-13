Специалисты предлагают Путину варианты в случае ухудшения ситуации вокруг Украины - Рябков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные специалисты предлагают президенту России Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины, но нужно дать шанс дипломатии. Об этом в четверг заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", - сказал он.