ЕС не может запретить Nord Stream 2, но запуск завязан на ситуацию с Украиной - Боррель
16:00 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Северный поток - 2" - это частный проект, Еврокомиссия и ЕС не могут прямо запретить его, если он построен по европейским нормам, заключение о чем должны дать регуляторы. Об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на онлайн-пресс-конференции по итогам встречи с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли. В то же время он подчеркнул, что "невозможно представить", что проект будет запущен, в случае эскалации военной ситуации на Украине.
"Северный поток - 2" закончен и ждет утверждения регуляторов - немецкого и европейского, - которые определят, может ли этот инфраструктурный проект работать внутри системы поставок газа в ЕС, - сказал Боррель. - Институты ЕС не могут запретить строительство инфраструктуры в соответствии с правилами".
"Конечно, он связан с военной ситуацией на Украине, это очевидно. Вы не можете предположить, что мы готовимся ввести санкции с одной стороны в случае агрессии, а с другой - будем открывать инфраструктуру. Но если все пойдет хорошо, будет деэскалация и ничего не случится, тогда этот вопрос только в руках регуляторов", - сказал Боррель.
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