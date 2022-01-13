США и НАТО категорически отвергают право РФ на гарантии нерасширения альянса - Лавров

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия добивается гарантий нерасширения НАТО на Восток в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ, тогда как США и их союзники категорически отвергают эти требования. Об этом заявил в четверг в эфире передачи Первого канала "Большая игра" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Натовцы и американцы категорически отвергают наше право добиваться нерасширения НАТО, - отметил он. - Но наша позиция зиждется не на натовских документах. Мы не имеем к ним никакого отношения, а они к нам не имеют никакого отношения. Она [позиция] зиждется на документах, принятых на высшем уровне в ОБСЕ, включая Стамбульский саммит 1999 года, где свобода выбора союзов прямо обусловлена необходимостью обеспечивать неделимость безопасности, чтобы никто не предпринимал каких-то мер в своих интересах в ущерб безопасности любого другого государства".