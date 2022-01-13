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В 2021 году банки выдали россиянам на 36% больше кредитов наличными, чем в 2020 - Forbes

17:00 13.01.2022 Источник: Эхо Москвы

В 2021 году банки одобрили россиянам на 36% кредитов наличными больше, чем в 2020-ом году, сообщает Forbes со ссылкой на исследование аналитического агентства Frank RG. Экономисты связывают это с ростом количества ипотечных кредитов, и как следствие, ростом трат на ремонт в новом жилье. Кроме того, жители России берут кредиты, чтобы вернуться к «допандемийному» качеству жизни.  Эхо Москвы

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