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НОВОСТИ

Первые российские миротворцы покинули Казахстан

17:12 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые подразделения российских миротворцев из состава контингента ОДКБ сегодня покинули Казахстан и на самолетах ВКС РФ направляется в Россию. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из аэропорта "Алматы" в пункт постоянной дислокации", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76 доставят подразделения российских десантников в Ивановскую область.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ, согласно плану, будут выведены из Казахстана до 19 января включительно. Об этом доложил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

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