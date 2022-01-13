Первые российские миротворцы покинули Казахстан

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые подразделения российских миротворцев из состава контингента ОДКБ сегодня покинули Казахстан и на самолетах ВКС РФ направляется в Россию. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из аэропорта "Алматы" в пункт постоянной дислокации", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76 доставят подразделения российских десантников в Ивановскую область.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ, согласно плану, будут выведены из Казахстана до 19 января включительно. Об этом доложил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

