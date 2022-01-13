Первые российские миротворцы покинули Казахстан
17:12 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первые подразделения российских миротворцев из состава контингента ОДКБ сегодня покинули Казахстан и на самолетах ВКС РФ направляется в Россию. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.
"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из аэропорта "Алматы" в пункт постоянной дислокации", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76 доставят подразделения российских десантников в Ивановскую область.
Коллективные миротворческие силы ОДКБ, согласно плану, будут выведены из Казахстана до 19 января включительно. Об этом доложил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.
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