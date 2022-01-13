Группа "Вагнер" контролирует все ключевые вопросы безопасности в ЦАР, утверждает Боррель
17:40 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" контролирует все ключевые вопросы в сфере безопасности в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Присутствие группы "Вагнер" в ЦАР очень широкое, они там на протяжении достаточно длительного времени, это происходило поэтапно. Сейчас они весьма плотно контролируют все ключевые сферы безопасности, включая защиту представителей власти, участвуют в боевых действиях", - утверждал Боррель на пресс-конференции в режиме онлайн с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в Бресте.
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