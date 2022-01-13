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Для энергоперехода в РФ созданы все необходимые механизмы - замглавы МЭР

18:40 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития России подготовило все механизмы, необходимые для энергетической трансформации в РФ. Об этом сообщил на сессии Гайдаровского форума заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. Он подчеркнул, что МЭР рассчитывает запустить все механизмы в текущем году.

"Закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" - это понятная понятийная база, вся архитектура, правила игры, весь понятийный аппарат. Наша задача - чтобы уже в этом году у нас все это заработало. Мы создали систему торговли углеродными единицами, систему подтверждения климатических проектов, систему верификации. Уже сейчас аккредитованы четыре российские организации, которые смогут верифицировать углеродную отчетность. То есть, в принципе, мы уже готовы к трансформации", - сказал Торосов.

Говоря о процессе запуска климатического эксперимента на Сахалине, замминистра сообщил, что регламентирующий его запуск документ уже прошел первое чтение. "Надеемся, что в ближайшие месяцы будет второе и третье чтение. Если Госдума нас поддержит, Совет Федерации, президент подпишет, то мы рассчитываем уже в первом полугодии получить этот федеральный закон", - пояснил Торосов.


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