За шпионаж в пользу Украины жителя ЛНР осудили на 13 лет

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный Суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил жителя ЛНР к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщила Генеральная прокуратура ЛНР.

"С учетом всех доказательств, собранных в ходе предварительного следствия, данных о личности подсудимого, его отношения к содеянному, принципиальной позиции государственного обвинителя приговором Верховного Суда ЛНР подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - цитирует в четверг сообщение Генпрокуратуры республики агентство Луганскинформцентр.

На судебном заседании подсудимый вину не признал и в содеянном не раскаялся. Имя подсудимого в сообщении агентства не приводится, но сообщается, что он житель Лутугинского района ЛНР.



