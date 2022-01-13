0
0
35
НОВОСТИ

За шпионаж в пользу Украины жителя ЛНР осудили на 13 лет

19:30 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный Суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил жителя ЛНР к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщила Генеральная прокуратура ЛНР.

"С учетом всех доказательств, собранных в ходе предварительного следствия, данных о личности подсудимого, его отношения к содеянному, принципиальной позиции государственного обвинителя приговором Верховного Суда ЛНР подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - цитирует в четверг сообщение Генпрокуратуры республики агентство Луганскинформцентр.

На судебном заседании подсудимый вину не признал и в содеянном не раскаялся. Имя подсудимого в сообщении агентства не приводится, но сообщается, что он житель Лутугинского района ЛНР.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:40 13.01.2022
Подозреваемый в подрыве милицейского автомобиля задержан в Минске - СК Белоруссии
0
55
18:50 13.01.2022
Лукашенко полагает, что конструктивного ответа на предложения РФ не будет
0
185
18:40 13.01.2022
Для энергоперехода в РФ созданы все необходимые механизмы - замглавы МЭР
0
157
17:42 13.01.2022
Сбербанк Казахстан поможет восстановлению Алматы
0
215
17:40 13.01.2022
Группа "Вагнер" контролирует все ключевые вопросы безопасности в ЦАР, утверждает Боррель
0
226
17:25 13.01.2022
Старшим вице-президентом Сбера назначена Екатерина Латыпова
0
268
17:12 13.01.2022
Первые российские миротворцы покинули Казахстан
0
241
17:00 13.01.2022
В 2021 году банки выдали россиянам на 36% больше кредитов наличными, чем в 2020 - Forbes
0
273
16:32 13.01.2022
Премьер Израиля поздравил Путина с Новым годом и согласился приехать в Петербург
0
325
16:17 13.01.2022
Андрей Воробьев проверил ход строительства Московской областной детской больницы в Красногорске
0
267

Возврат к списку