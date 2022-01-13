За шпионаж в пользу Украины жителя ЛНР осудили на 13 лет
19:30 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный Суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил жителя ЛНР к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщила Генеральная прокуратура ЛНР.
"С учетом всех доказательств, собранных в ходе предварительного следствия, данных о личности подсудимого, его отношения к содеянному, принципиальной позиции государственного обвинителя приговором Верховного Суда ЛНР подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - цитирует в четверг сообщение Генпрокуратуры республики агентство Луганскинформцентр.
На судебном заседании подсудимый вину не признал и в содеянном не раскаялся. Имя подсудимого в сообщении агентства не приводится, но сообщается, что он житель Лутугинского района ЛНР.
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