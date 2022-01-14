Сенат США отклонил законопроект о санкциях против "Северного потока - 2"
09:00 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенат Конгресса США в четверг отклонил предложенный республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроект о санкциях против "Северного потока - 2". Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.
Инициатива сенатора не смогла набрать необходимых 60 голосов для утверждения.
Газета Politico ранее сообщила, что Сенат, вероятнее всего, не утвердит эту инициативу. По сведениям издания, демократы, которые высказывались в поддержку новых рестрикций в отношении газопровода, "сигнализировали об изменении своей позиции". В частности, в понедельник замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин встретились с сенаторами-демократами, чтобы убедить их не поддерживать этот документ.
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