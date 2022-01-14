В Алтайском крае упал легкомоторный самолет, два человека пострадали - МЧС
09:20 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Легкомоторный самолет упал на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае. В результате происшествия пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю в пятницу.
"Сегодня утром на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолета. По предварительным данным, есть два пострадавших. На месте работают силы пожарно- спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Информация уточняется", - сказали в пресс-службе.
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