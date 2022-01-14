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НОВОСТИ

Еще более 2 тысяч участников беспорядков задержаны в Алма-Ате

09:32 14.01.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Алма-Ате задержали ещё более 2 тысяч участников беспорядков. Среди них — «участники незаконных акций, мародёрств и других преступлений», сообщила комендатура города.

Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3 112 боеприпасов. В Алма-Ате сохраняется режим чрезвычайного положения, действует комендантский час. Хотя обстановка в городе стабилизировалась, там продолжаются массовые задержания по итогам беспорядков. За последние три дня были задержаны почти 5 тысяч человек.  Говорит Москва

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