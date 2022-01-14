КНДР совершила новый ракетный запуск в сторону Японского моря
10:00 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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