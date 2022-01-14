Товарооборот РФ и Китая в 2021 году вырос на 35,8%
10:05 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот России и Китая в 2021 году вырос на 35,8%, достигнув рекордной отметки 146,88 млрд долларов. Об этом сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за 12 месяцев вырос на 33,8% и составил около 67,56 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 37,5%, до 79,32 млрд долларов.
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