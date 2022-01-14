Племянник Назарбаева сохраняет свою должность в Комитете нацбезопасности Казахстана - СМИ

11:05 Источник: Эхо Москвы

Племянник Назарбаева остается первым зампредом Комитета нацбезопасности Казахстана, — Sputnik Казахстан. Сейчас Самат Абиш в отпуске, где именно, неизвестно. Также нет достоверной информации о местонахождении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который не появлялся на публике с начала массовых протестов.

Президент Касым-Жомарт Токаев занял место Назарбаева во главе Совета безопасности и отстранил главу Комитета нацбезопасности Карима Масимова. Эхо Москвы