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НОВОСТИ

Племянник Назарбаева сохраняет свою должность в Комитете нацбезопасности Казахстана - СМИ

11:05 14.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Племянник Назарбаева остается первым зампредом Комитета нацбезопасности Казахстана, — Sputnik Казахстан. Сейчас Самат Абиш в отпуске, где именно, неизвестно. Также нет достоверной информации о местонахождении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который не появлялся на публике с начала массовых протестов.

Президент Касым-Жомарт Токаев занял место Назарбаева во главе Совета безопасности и отстранил главу Комитета нацбезопасности Карима МасимоваЭхо Москвы

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