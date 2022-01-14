Астероид диаметром более километра пролетит мимо Земли 18 января
11:00 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Астероид 7482 (1994 PC1), диаметр которого составляет порядка 1,1 км, пролетит мимо нашей планеты 18 января. Это следует из опубликованных в четверг данных Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Самое близкое расстояние, на которое астероид подберется к Земле, составит порядка 2 млн километров, он пролетит со скоростью более 70 тыс. км/ч. Несмотря на то, что в своем максимальном приближении астероид будет находиться на расстоянии, превышающим в несколько раз расстояние от Земли до Луны и какой-либо реальной угрозы столкновения нет, специалисты НАСА расценивают подобные космические объекты как "потенциально опасные".
Астероид 7482 (1994 PC1) был открыт шотландским астрономом Робертом Макнотом в 1994 году.
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