0
0
24
НОВОСТИ

Астероид диаметром более километра пролетит мимо Земли 18 января

11:00 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Астероид 7482 (1994 PC1), диаметр которого составляет порядка 1,1 км, пролетит мимо нашей планеты 18 января. Это следует из опубликованных в четверг данных Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Самое близкое расстояние, на которое астероид подберется к Земле, составит порядка 2 млн километров, он пролетит со скоростью более 70 тыс. км/ч. Несмотря на то, что в своем максимальном приближении астероид будет находиться на расстоянии, превышающим в несколько раз расстояние от Земли до Луны и какой-либо реальной угрозы столкновения нет, специалисты НАСА расценивают подобные космические объекты как "потенциально опасные".

Астероид 7482 (1994 PC1) был открыт шотландским астрономом Робертом Макнотом в 1994 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 14.01.2022
Племянник Назарбаева сохраняет свою должность в Комитете нацбезопасности Казахстана - СМИ
0
35
10:32 14.01.2022
Власти Австралии повторно аннулировали визу Джоковича и депортируют его из страны
0
107
10:20 14.01.2022
Рассмотрение законопроекта о QR-кодах откладывается - Голикова
0
121
10:05 14.01.2022
Товарооборот РФ и Китая в 2021 году вырос на 35,8%
0
154
10:00 14.01.2022
КНДР совершила новый ракетный запуск в сторону Японского моря
0
165
09:32 14.01.2022
Еще более 2 тысяч участников беспорядков задержаны в Алма-Ате
0
201
09:20 14.01.2022
В Алтайском крае упал легкомоторный самолет, два человека пострадали - МЧС
0
199
09:05 14.01.2022
Послания Владимира Путина Федеральному собранию в январе не будет - СМИ
0
236
09:00 14.01.2022
Сенат США отклонил законопроект о санкциях против "Северного потока - 2"
0
228
22:20 13.01.2022
В случае обострения ситуации с ковидом, Подмосковье введет ограничения - губернатор
0
629

Возврат к списку