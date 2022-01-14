Власти Австралии повторно аннулировали визу Джоковича и депортируют его из страны

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралийский министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук принял решение о повторном аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича и депортации его из страны. Об этом сообщается в заявлении министра, опубликованном в пятницу.

По решению главы ведомства, виза спортсмена была повторно аннулирована и ему придется покинуть страну в ближайшее время. Кроме того, Джоковичу будет запрещен въезд на территорию Австралии на три года.