Герман Греф рассказал о точках опоры в современном мире на Гайдаровском форуме
15:35 13.01.2022
Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в панельной сессии «Точка опоры в условиях стремительных перемен. Как человеку адаптироваться к происходящей быстрой смене всего» в рамках проходящего в эти дни Гайдаровского форума. В беседе с директором Школы антропологии будущего РАНХиГС Александром Асмоловым и лётчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Сергеем Рязанским руководитель Сбера высказал свою точку зрения на готовность и человека в частности, и общества в целом к глобальным трансформационным процессам, происходящим в мире.
Он отметил стремительность изменений современного мира, а вместе с ним человеческих ценностей и устремлений, особенно подчеркивая необходимость в имеющихся условиях неопределенности уметь находить новые базовые опорные точки, для чего нужен навык спокойной оценки ситуации. Греф говорил что каждый новый день ставит перед человечеством задачи, к которым оно еще не готово, так как мыслит категориями уже пройденных и решенных кризисов, вот потому так важны профессионально подготовленные специалисты, способные при помощи исследования причинно-следственных связей в случае необходимости найти выход из «нештатной ситуации».
Он считает, что в современных условиях, связанных, в том числе с шаблонностью образования, предлагающего для решения вопросов определенную модель, важнейшим фактором которые лидер должен воспитывать в команде на собственном примере - навыки soft skills, которые определяют основу верного мироощущения и собственного позиционирования в условиях перемен.
«Постоянное саморазвитие и поддержание в себе энергетического баланса, энергетической наполненности — залог постоянного развития, умения понимать вызовы и находить на них верные решения. Выгорание, опустошённость, "синдром Мартина Идена" (потеря мотивации на гребне успеха) связаны с тем, что целеполагание выстроено неверно. Главный враг человека — это его эго, неумение или страх преодолеть себя, понять верные ориентиры», — подчеркнул Герман Греф.
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