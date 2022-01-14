Получить ковид-сертификаты на основе ПЦР-теста можно будет после 1 февраля - Голикова

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане смогут использовать временные сертификаты на основе отрицательных ПЦР-тестов и после 1 февраля 2022 года. Об этом в пятницу заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР", - сказала она.