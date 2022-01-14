Бербок подтвердила планы посетить на следующей неделе Москву
13:00 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участие представителей ЕС в разных переговорных форматах с Россией очень важно для Европы, нужно избежать эскалации в ситуации вокруг Украины. Об этом заявила во французском Бресте в пятницу глава МИД ФРГ Анналена Бербок, подтвердив, что на следующей неделе посетит Москву. Трансляция ее выступления велась на сайте Еврокомиссии.
"Я на следующей неделе поеду в Москву, чтобы поддерживать переговоры по всем возможным каналам", - сказала она.
Как заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января проведет в Москве первую очную встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, министры обсудят в том числе продвижение российских инициатив по гарантиям безопасности.
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