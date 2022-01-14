В Москве выявили 5 712 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:32 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 712 против 5 490 днем ранее, до 2 075 669. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 69 против 71 днем ранее, до 37 739 (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
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