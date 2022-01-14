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США будут действовать решительно в случае продвижения России в Латинскую Америку - Салливан

12:05 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США будут действовать решительно, если РФ станет предпринимать шаги для развертывания своих сил в Латинской Америке. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в четверг, выступая на брифинге в Белом доме.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI заявил, что Россия может провести мероприятия по линии Военно-морского флота, если Соединенные Штаты будут провоцировать и продолжать оказывать военное давление на РФ. Отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе, Рябков сказал: "Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду".

"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы будем реагировать решительно", - сказал Салливан, когда его попросили прокомментировать слова Рябкова. Помощник американского президента при этом отметил, что такая тема не поднималась на российско-американских консультациях в Женеве 10 января.

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