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НОВОСТИ

Переговоры лидеров РФ и КНР пройдут 4 февраля в Пекине в день открытия Олимпиады - Лавров

14:32 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовка российско- китайского саммита, который состоится 4 февраля в Пекине в день открытия зимних Олимпийских игр, идет полным ходом. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Мы готовим официальный саммит российско-китайский, - подтвердил он. - Президент РФ Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля в день открытия Олимпийских игр, и в этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне".

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