Гражданка России погибла в ходе беспорядков в Жамбылской области Казахстана
15:00 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданка России погибла в начале января в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба посольства РФ в республике.
"В генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбылская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда Ким покидала место своей работы", - говорится в сообщении посольства в "Фейсбуке".
Генконсульство России в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими. "Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье Ким материальной помощи", - рассказали в пресс-службе.
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