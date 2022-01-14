Профицит внешней торговли РФ в январе - ноябре вырос в 1,8 раза
15:12 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Положительное сальдо внешней торговли России в январе - ноябре 2021 года составило $170,1 млрд, что на 83,1% (или на $77,2 млрд) больше показателя за аналогичный период 2020 года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде сложился на уровне $436,5 млрд, увеличившись на 44,4% в годовом выражении. Объем импорта вырос на 27,2% и составил $266,5 млрд.
Внешнеторговый оборот РФ в январе - ноябре 2021 года увеличился на 37,3% - до $703 млрд.
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