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НОВОСТИ

Курс евро на Мосбирже превысил 88 рублей

16:11 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 0,8% к закрытию предыдущей сессии, до 88,02 руб., свидетельствуют данные площадки на 14:58 мск.

В последний раз курс евро поднимался до такого значения 20 июля 2021 г.

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