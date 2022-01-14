Курс евро на Мосбирже превысил 88 рублей

16:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 0,8% к закрытию предыдущей сессии, до 88,02 руб., свидетельствуют данные площадки на 14:58 мск.

В последний раз курс евро поднимался до такого значения 20 июля 2021 г.