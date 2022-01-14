В РФ после обращения США задержана группировка хакеров, распространявших вирусы-вымогатели
16:32 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ после обращения из США задержала группу хакеров, рассылавших вирусы для вымогательства денег. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт- Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества", - отметили в ЦОС. В ФСБ подчеркнули, что основанием для разыскных мероприятий "послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".
ФСБ России установила полный состав преступного сообщества под названием REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, осуществлено документирование противоправной деятельности. По данным ФСБ, они разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете.
В ФСБ сообщили, что по 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро, а также компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.
Задержанным членам ОПС предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). "В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована. Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы", - сообщили в ФСБ.
Группировка REvil считается одной из самых активных кибербанд в мире. Она совершила несколько крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса.
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