В Казахстане собирают подписи за возвращение Нур-Султану прежнего названия
17:00 14.01.2022 Источник: Газета.Ru
В Республике Казахстан начался сбор подписей за возвращение столице Казахстана прежнего названия – Астана, сообщает Казахское телеграфное агентство.
В тексте петиции говорится о том, что переименование Астаны в 2019 году было негативно воспринято в обществе, и сами жители в быту используют прежнее название города.
Также активисты потребовали городские органы местного управления дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, «подчеркивающие государственность, единство и независимость» Казахстана. Так, к примеру, они попросили переименовать проспект Назарбаева в Алма-Ате в проспект Республики.
Ранее СМИ предположили, что экс-президент Нурсултан Назарбаев мог уехать из Казахстана на фоне происходящих там беспорядков, так как он не дал ни одного заявления по ситуации в стране. Газета.Ru
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