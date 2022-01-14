В Казахстане собирают подписи за возвращение Нур-Султану прежнего названия

17:00 Источник: Газета.Ru

В Республике Казахстан начался сбор подписей за возвращение столице Казахстана прежнего названия – Астана, сообщает Казахское телеграфное агентство.

В тексте петиции говорится о том, что переименование Астаны в 2019 году было негативно воспринято в обществе, и сами жители в быту используют прежнее название города.

Также активисты потребовали городские органы местного управления дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, «подчеркивающие государственность, единство и независимость» Казахстана. Так, к примеру, они попросили переименовать проспект Назарбаева в Алма-Ате в проспект Республики.

Ранее СМИ предположили, что экс-президент Нурсултан Назарбаев мог уехать из Казахстана на фоне происходящих там беспорядков, так как он не дал ни одного заявления по ситуации в стране. Газета.Ru