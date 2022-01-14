Планируемый запрет на пластик не коснется товаров, которым нет альтернативы - Абрамченко
17:32 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет одноразовых товаров из пластика не будет распространяться на предметы, для которых не существует альтернативы. В частности, о запрете детских памперсов речи пока не идет, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Ранее Абрамченко сообщила, что запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика намерены ввести в России с начала 2023 года.
"Правительство Российской Федерации не будет запрещать те виды товаров и упаковки, которым нет альтернативы. Мне журналисты часто задают вопрос: "А приведет ли это к тому, что детские памперсы исчезнут с прилавков?". Нет, не исчезнут. Альтернативы нет", - сообщила она журналистам на площадке Гайдаровского форума в пятницу.
"Цветной пластик может быть заменен на более экологичную упаковку, трудноизвлекаемые пластиковые вещи точно так же можно заменить", - отметила она.
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