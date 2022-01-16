До 4 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье 16 января

08:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до минус 4 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 2 до 4 градусов мороза. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 7 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.