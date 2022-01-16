Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 16 января, 2022

10:10 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья достигло 326 млн 183 тыс. 935, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 535 тыс. 492 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.