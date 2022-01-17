Призыв Эстонии разместить у нее больше сил НАТО оправдывает обеспокоенности РФ - Кремль

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Просьбы Эстонии разместить на ее территории силы быстрого реагирования НАТО в очередной раз доказывают оправданность обеспокоенности России в сфере безопасности, это не Москва нагнетает напряженность. Такую позицию в понедельник в беседе с журналистами озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных континентов у себя на территории: это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей. И это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", - подчеркнул представитель Кремля.