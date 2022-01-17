США как будто объявили у себя конкурс, создав 18 сценариев действий по Украине - Лавров
15:00 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число разработанных США сценариев действий на случай якобы возможного "вторжения" РФ на Украину вызывает предположения о том, что спецслужбы, разведка и внешнеполитическое ведомство Штатов объявили конкурс на их создание. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд о 18 разработанных Вашингтоном сценариях действий на указанный случай.
Министр напомнил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже изложил позицию Москвы на этот счет. "Могу только дополнительно предположить. Вроде бы у США, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может быть, 17 плюс Госдепартамент - 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс", - сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.
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