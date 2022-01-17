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В Польше опасаются провокаций с белорусской стороны в период возведения забора на границе

15:12 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство нового заграждения на польско-белорусской границе потребует усиления охраны этой зоны, так как белорусская сторона может использовать период строительства для дестабилизации ситуации. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.

По его словам, в период строительства забора "белорусские силовые структуры захотят каким-то образом дестабилизировать ситуацию". "Мы должны быть готовы к этому", - отметил Солох.

"Нужно будет обеспечить безопасность наших работников, которые будут возводить это заграждение, не только охранять границу, но и защищать людей, которые не будут сотрудниками силовых структур", - указал глава Совбеза Польши.

Польша сообщила о планах строительства на границе с Белоруссией пятиметрового забора, оснащенного современными средствами наблюдения, на фоне миграционного кризиса. На этот проект из польского бюджета будет выделено почти 1,5 млрд злотых (свыше 370 млн долларов - прим. ТАСС). Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Большая часть проходит по реке Буг.

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