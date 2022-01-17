РФ не будет дружить с КНР против кого бы то ни было - Лавров

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дружба России и Китая не направлена против кого бы ни было. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

"Что касается наших отношений с Китайской Народной Республикой, то они не подвержены какой-либо конъюнктуре и развиваются вне зависимости от того, что по этому поводу думают наши западные коллеги. Мы не дружим с Китаем против кого бы то ни было", - подчеркнул министр.