0
0
0
НОВОСТИ

РФ не будет дружить с КНР против кого бы то ни было - Лавров

15:32 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дружба России и Китая не направлена против кого бы ни было. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

"Что касается наших отношений с Китайской Народной Республикой, то они не подвержены какой-либо конъюнктуре и развиваются вне зависимости от того, что по этому поводу думают наши западные коллеги. Мы не дружим с Китаем против кого бы то ни было", - подчеркнул министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 17.01.2022
В Польше опасаются провокаций с белорусской стороны в период возведения забора на границе
0
72
15:00 17.01.2022
США как будто объявили у себя конкурс, создав 18 сценариев действий по Украине - Лавров
0
104
14:32 17.01.2022
Призыв Эстонии разместить у нее больше сил НАТО оправдывает обеспокоенности РФ - Кремль
0
161
14:12 17.01.2022
В новых указаниях регионам по борьбе с распространением ковида нет необходимости - Песков
0
155
14:00 17.01.2022
В Туве до 1 апреля запрещают массовые мероприятия
0
178
13:52 17.01.2022
Сбер запустил обучающий курс по теме исламского финансирования
0
177
13:32 17.01.2022
Белоруссия и РФ проведут проверку сил реагирования Союзного государства
0
221
13:20 17.01.2022
Хуситы заявили об атаке по территории ОАЭ - ТВ
0
245
13:05 17.01.2022
Политическим оппонентам Зеленского сейчас приходится нелегко - Песков
0
240
13:00 17.01.2022
Песков напомнил о суверенитете Кубы и Венесуэлы, говоря о сценарии размещения ракет РФ
0
245

Возврат к списку