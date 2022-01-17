Москва разочарована нынешним состоянием отношений России и Германии - МИД РФ
16:12 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия разочарована нынешним состоянием российско-германских отношений, но не отказывается от выстраивания сотрудничества на принципах взаимного уважения и обоюдной выгоды. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ, накануне переговоров глав внешнеполитических ведомств России и Германии.
"Разочарованы нынешним состоянием российско-германских отношений, переживающих непростой этап в силу реализуемого официальным Берлином курса на комплексное сдерживание нашей страны", - указали в МИД РФ.
Вместе с тем на Смоленской площади указали, что Россия с учетом особого значения сотрудничества между странами в общеевропейском и глобальном контексте "не отказывается от задачи выстраивать его на принципах взаимного уважения и обоюдной выгоды". "Российская сторона настроена на конструктивный диалог с новым правительством ФРГ, сформированным коалицией в составе СДПГ, партии "Союз 90/Зеленые" и СвДП", - добавили в МИД РФ.
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