Москва разочарована нынешним состоянием отношений России и Германии - МИД РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия разочарована нынешним состоянием российско-германских отношений, но не отказывается от выстраивания сотрудничества на принципах взаимного уважения и обоюдной выгоды. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ, накануне переговоров глав внешнеполитических ведомств России и Германии.

"Разочарованы нынешним состоянием российско-германских отношений, переживающих непростой этап в силу реализуемого официальным Берлином курса на комплексное сдерживание нашей страны", - указали в МИД РФ.

Вместе с тем на Смоленской площади указали, что Россия с учетом особого значения сотрудничества между странами в общеевропейском и глобальном контексте "не отказывается от задачи выстраивать его на принципах взаимного уважения и обоюдной выгоды". "Российская сторона настроена на конструктивный диалог с новым правительством ФРГ, сформированным коалицией в составе СДПГ, партии "Союз 90/Зеленые" и СвДП", - добавили в МИД РФ.