Заявление главы МИД Канады о войне Украины с Россией подверглось критике со стороны РФ
07:50 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С крайним недоумением восприняли сообщение в Твиттер- аккаунте главы МИД Канады Мелани Жоли от 18 января о том, что "почти 4 500 украинских солдат погибли в войне с Россией на восточном фронте", - говорится в распространенном во вторник заявлении российской дипмиссии. - Подобные формулировки, высказанные от имени члена канадского кабинета, искажают действительность и не способствуют усилиям по стабилизации обстановки и возобновлению урегулирования внутриукраинского конфликта на основе Минских соглашений".
В посольстве отметили, что "упомянутые в заявлении министра Жоли погибшие украинские "солдаты" - это участники военной карательной операции Киева в отношении своих граждан на востоке страны". "Российская сторона рассчитывает, что Канада и другие западные партнеры Украины перестанут закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего против собственного народа войну, жертвами которой стали тысячи мирных жителей. Единственный путь к мирному разрешению конфликта - вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", - заключили в дипмиссии.
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