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Анкара утверждает, что Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции

11:00 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. С таким утверждением выступил в среду официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", - приводит его слова газета "Сабах".

Кроме того, Калын сообщил, что Эрдоган "в ближайшие несколько недель отправится на Украину для переговоров с Зеленским".

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