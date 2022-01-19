Анкара утверждает, что Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции
11:00 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. С таким утверждением выступил в среду официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
"Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", - приводит его слова газета "Сабах".
Кроме того, Калын сообщил, что Эрдоган "в ближайшие несколько недель отправится на Украину для переговоров с Зеленским".
НОВОСТИ
- 12:00 19.01.2022
- Заявления Псаки по посольству РФ в Киеве отражают вовлеченность США в провокацию - МИД РФ
- 11:32 19.01.2022
- В Дагестане перекрыт канал изготовления поддельных купюр, изъято 12 млн фальшивых рублей
- 11:20 19.01.2022
- В РФ выявили 33 899 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 19.01.2022
- Участники ОИ в Пекине будут будут наказаны в случае противоречия "олимпийскому духу" - Reuters
- 10:32 19.01.2022
- В Красноярском крае отменили эвакуации в школах из-за ложных минирований
- 10:20 19.01.2022
- Ситуация на Украине является приоритетной во внешней политике Великобритании - СМИ
- 10:05 19.01.2022
- Более четверти представителей малого и среднего бизнеса допускают возможность закрытия в этом году
- 10:00 19.01.2022
- Цена нефти марки Brent превысила $89 за баррель
- 09:32 19.01.2022
- Убийца трех сослуживцев в Воронеже отправлен на принудительное лечение
- 09:20 19.01.2022
- В Госдепе в новой конституции Белоруссии разглядели угрозу размещения российских сил
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать