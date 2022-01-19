Все подразделения российских миротворцев ОДКБ вернулись из Казахстана

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все подразделения российских миротворцев из контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулись в Россию из Казахстана вместе с техникой. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Все миротворцы, военная техника и вооружение контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, вернулись домой", - сказали в военном ведомстве.