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НОВОСТИ

Все подразделения российских миротворцев ОДКБ вернулись из Казахстана

15:00 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все подразделения российских миротворцев из контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулись в Россию из Казахстана вместе с техникой. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Все миротворцы, военная техника и вооружение контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, вернулись домой", - сказали в военном ведомстве.

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