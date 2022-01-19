Макрон заявил в Европарламенте о необходимости развития диалога с Россией

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция выступает за развитие диалога с Россией в интересах коллективной безопасности на континенте. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства в ЕС.

"Европа должна быть фактором мира и равновесия, в частности в диалоге с Россией", - сказал Макрон. "Диалог с Россией я отстаиваю на протяжении многих лет. Необходимость этого нам диктует наша история и наша география", - подчеркнул французский лидер.