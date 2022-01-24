США рассматривают возможность размещения войск в Прибалтике и Восточной Европе - NYT

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения американский войск, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы. С таким утверждением выступила в воскресенье газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации издания, речь может идти о "нескольких тысячах" военнослужащих.