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У Байдена нет намерений или желания отправлять американские войска на Украину - Белый дом

21:20 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден не стремится отправлять американские войска на Украину. Как подчеркнула во вторник на регулярном брифинге пресс- секретарь Белого дома Джен Псаки, у американского лидера нет ни соответствующих намерений, ни желания.

"Мы работаем через НАТО над усилением поддержки в странах на восточном фланге [альянса]. Именно для этого существует НАТО, мы привержены неприкосновенности этого союза. Просто для ясности: у президента нет ни намерения, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину", - сказала она.

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