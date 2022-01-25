У Байдена нет намерений или желания отправлять американские войска на Украину - Белый дом
21:20 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден не стремится отправлять американские войска на Украину. Как подчеркнула во вторник на регулярном брифинге пресс- секретарь Белого дома Джен Псаки, у американского лидера нет ни соответствующих намерений, ни желания.
"Мы работаем через НАТО над усилением поддержки в странах на восточном фланге [альянса]. Именно для этого существует НАТО, мы привержены неприкосновенности этого союза. Просто для ясности: у президента нет ни намерения, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину", - сказала она.
НОВОСТИ
- 22:00 25.01.2022
- Петра Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ
- 21:05 25.01.2022
- Подмосковных подростков вакцинируют «Спутником М»
- 20:40 25.01.2022
- НАТО представит ответ на предложения по безопасности РФ параллельно с США
- 20:00 25.01.2022
- Более 81 тыс. преподавателей и студентов медвузов привлекли для борьбы с ковидом в РФ
- 19:20 25.01.2022
- Неизвестный открыл стрельбу из автомата возле здания СБУ в Киеве - СМИ
- 18:40 25.01.2022
- Минфин считает преждевременным введение МРЦ на пиво
- 18:19 25.01.2022
- Курс "Учись учиться" Сбера поможет взрослым людям получать знания непрерывно
- 18:00 25.01.2022
- Рубль назвали худшей валютой мира с начала года - СМИ
- 17:54 25.01.2022
- Сбер и "МИСиС" представили шаблон для создания вузовских смартапов
- 17:32 25.01.2022
- США предложили союзникам ввести санкции против экспорта сырья и вооружений из РФ - Bild
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать